واشنطن تشكر ولي العهد السعودي بعد إصداره قرار يخص إسرائيل

2020/08/31 | 15:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكي، الشكر إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على "سماحه بعبور الطائرة الإسرائيلية التي تحمل الوفدين الإسرائيلي والأمريكي إلى أبو ظبي عبر أجواء المملكة".

وقال أوبراين، في مؤتمر صحفي بمطار أبو ظبي فور وصول الرحلة، إن "اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية مسار تاريخي للسلام"، مشيرا إلى أنه" سيتم تبادل السفراء بين الإمارات وإسرائيل والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا".

وأكد أن "التوصل لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات تم بفضل شجاعة الشيخ ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، داعيا الجميع إلى "الانضمام لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات وتوسيعه بالمنطقة والعالم".من جانبه، توجه، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بالشكر للسعودية لسماحها بعبور أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل للإمارات عبر أجواء المملكة، داعيا لتوسيع اتفاق التطبيع الأخير بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقال كوشنر، :"وصلنا على متن الرحلة الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، ونتمنى أن يتبعها العديد من الرحلات"، مضيفا "ولي العهد السعودي أيضا سمح بمرور الرحلة عبر أجواء السعودية وأشكره على ذلك".وعن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، علق كوشنر، "عملنا على هذا الاتفاق منذ 3 سنوات ونصف، وأدركنا أن الجميع يريدون فرصة للسلام"، مضيفا "ندعو الجميع للانضمام للاتفاق وتوسيعه بالمنطقة والعالم".وأضاف: "رسالتنا للفلسطينيين هي رسالة أمل"، مضيفا "عملنا لتحسين مستقبلهم ليتمكنوا من الحصول على دولة وخطة اقتصادية، والفرص متاحة لهم حينما يكونون مستعدين لها".ووصل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإمارات اليوم الاثنين، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.

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