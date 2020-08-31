صحة إقليم كردستان تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا

2020/08/31 | 15:55 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزراة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، عن تسجيل، 25 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا كوفيد- 19 خلال الـ24 ساعة ماضية.

وقال بيان لوزارة الصحة تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (31 اب 2020)، أنها أجرت 5211 عملية فحص جديدة، شخصت من خلالها 591 إصابة توزعت على:

-اربيل 169

- السليمانية، 115، گرمیان 34

- دهوك 243

- حلبجة 30

كما سجل الإقليم تعافي 370 مريضا:

- اربيل 255

- السليمانية52، گرمیان 43

- 20 حلبجة

وتوزعت الوفيات الـ25 على:

- اربيل 9

- السليمانية 12، رابرين 1

- دهوك 3

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، إصيب 28752 شخصا، تعافى منهم 18049، وتوفي 1074 اخرين

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