خام برنت يصل إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

2020/08/31 | 15:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

ارتفع النفط يوم الاثنين، فيما لامس خام برنت أعلى مستوى في خمسة أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30 بالمئة وبيانات صينية مشجعة حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب العالمي صعوبات للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في سوق تتوافر بها الإمدادات.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني إلى 46.38 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار، وسجلت 46.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 46 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة.



وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا 28 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة.

ومن المنتظر أن يُنهي برنت أغسطس آب محققا زيادة في الأسعار للشهر الخامس على التوالي بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43.78 دولار في 26 أغسطس آب حينما ضرب الإعصار لورا الأراضي الأمريكية.

وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عملاءها يوم الاثنين أنها ستخفض إمدادات أكتوبر تشرين الأول 30 بالمئة، ارتفاعا من خفض خمسة بالمئة في سبتمبر أيلول، انصياعا لتوجيهات حكومة الإمارات لتلبية التزاماتها بأحدث اتفاق لأوبك+.



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