الصحة العراقية تتحدث عن أكبر خلل سمح بتفشي كورونا وتفاقم حالة اللا إلتزام

2020/08/31 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشفت وزارة الصحة العراقية عن سبب مباشر قالت إنه هو من فاقم حالة اللا إلتزم باجراءات الوقاية وسمح بتفشي كورونا وتضاعف عدد الإصابات فيما اشارت إلى أن دولاً مجاورة فرضت غرامات تصل إلى الاف الدولارات على من لا يرتدون كمامات.وقال وكيل وزير الصحة - د.حازم الجميلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "التجمعات في زمن كورونا قاتلة والآن في بغداد ومحافطات أخرى تجاوزات صريحة لا تراعي قواعد التباعد الاجتماعي وخاصة التجمعات في القاعات والمناسبات في ظل استمرار حالة عدم الالتزام نتوقع أن القادم من خطر فيروس كورونا سيكون أسوأ في العراق".واضاف إن "وزارة الصحة قامت بدور التوعية بالتنسيق مع وسائل الإعلام وأجهزة الدولة وجميع المواطنين لديهم معلومات عن خطورة كورونا والمشكلة ليست مشكلة وعي بل هناك عدم التزام وعدم وجود اجراءات رادعة والقانون العراقي واضح في معاقبة من يؤذون المجتمع".ولفت إلى أن "هناك ضعف في تطبيق اجراءات متابعة المخالفين وهذا أكبر خلل سمح بتفشي حالة الإلتزام وتصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا" وفقاً لقوله.واشار الى إنه "كان يفترض تطبيق قوانين الصحة العامة بصورة صارمة لأننا نواجه وباء قاتلا ،ما طبق على الأرض حظر أمني وليس صحي ولم يتم معاقبة أو سجن أي مخالف وتقتصر الإجراءات على الإنذار".وتابع "كل دول العالم فرضت غرامات ومن بينها دول الجوار التي فرض البعض منها غرامات تصل لآلاف الدولارات على من لايرتدون الكمامات".وحذر من أن "كل مواطن ينقل العدوى لثلاثة إلى اربعة مواطنين وكل مريض يكلف الدولة 5000 دولار في العلاج بالمستشفيات إلى حين تعافيه من ضمنها أجور المستشفى والعاملين والرواتب ".وسجل العراق بتاريخ 18 آب الجاري أعلى حصيلة إصابات يومية بـ 4576 حالة.وفي وقت سابق حدد الجميلي موقف وزارة الصحة من العام الدراسيب المقبل وقال "اذا استمر تسجيل ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا فان الوضع صعب ويحتاج الى دراسات معمقة وقد تذهب وزارتي التربية والتعليم الى الدراسة عن بعد (الالكتروني) في العام الدراسي الجديد".وأضاف، أن "كل ذلك سيعتمد على الموقف الوبائي وسيحدد الشهر المقبل الموقف الخاص بالعام الدراسي الجديد".تحدث المتخصص بالأمراض الانتقالية د.محمد كاظم، الخميس (27 آب 2020)، عن وجود تفسيرين لارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، مبينا أن التفسيرين احدهما مقلق والاخر مفرح.وقال كاظم في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "زيادة عدد الإصابات له تفسيران مفرح ومقلق، الأول يعبر عن شعور المواطن بخطورة فيروس كورونا فور ظهور الاعراض والذهاب للمستشفى من أجل عمل المسحة وهذه علامة جيدة لأنها توصل المؤسسة الصحية للحالات الخفيفة والمتوسطة ما يقلل مستوى الحراك بين المواطنين لدى المواطن ونقل العدوى".وأضاف، "أما العامل الثاني المقلق ان عدد الفحوصات يظهر اصابة الكثير من المواطنين بالفيروس ممن لديهم اعراض وهناك عدد أكبر ممن لم تظهر عليهم اعراض وهذا يستدعي من الجميع ارتداء الكمامة والتباعد لتجنب الإصابة أو نقل العدوى".وتابع كاظم، "أيضا زيادة عدد المختبرات زاد من عدد الفحوصات واخر قليلا مواعيد ظهور نتائج المسحات بسبب الزخم الحاصل يومين أو ثلاثة وتحاول الوزارة أن يكون اقصى حد 24 ساعة".

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