نائب عن سائرون: تعيين شخصيات حزبية في المساءلة والعدالة استمرار في ’’هدم الدولة’’

2020/08/31 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصعلق النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، الاثنين (31 آب 2020)، على تعيين النائب السابق في البرلمان ، بدر محمود فحل، في الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة، بناء على طلب تحالف القوى العراقية، الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هذا التكليف يدل على استمرار المحاصصة في العراق وزج العناصر الحزبية في مؤسسات الدولة المستقلة، واستمرار المحاصصة امر مرفوض سياسياً وشعبياً، خصوصاً ان هذا الأمر احد اسباب تفجر التظاهرات في العراق".وأضاف ان "الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة، هي مؤسسة مستقلة، واعضاءها، يجب ان يكونوا من الشخصيات المستقلة، واصحاب الخبرة بهذا المجال، فيجب ابعاد الهيئات المستقلة، عن المحاصصة، وهذا الامر يعد استمراراً في هدم الدولة وليس بنائها".وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تكليف بدر محمود فحل، بعضوية الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة.وتبين الوثيقة الموقعة من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تكليف بدر محمود فحل بعضوية المساءلة والعدالة.وتنص الوثيقة على إرسال نسخة من الكتاب الى عدد من الجهات، كان من بينها تحالف القوى العراقية، الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.ويشير الكتاب إلى أن إرسال الكتاب لتحالف القوى، وهو ما لم يُعتد ذكره في الكتب السابقة، جاء بناء على كتاب آخر موجه من تحالف القوى الى مكتب رئيس الوزراء، بتاريخ 9 حزيران 2020.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تكليف بدر محمود فحل، بعضوية الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة.وتبين الوثيقة الموقعة من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تكليف بدر محمود فحل بعضوية المساءلة والعدالة.وتنص الوثيقة على إرسال نسخة من الكتاب الى عدد من الجهات، كان من بينها تحالف القوى العراقية، الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.ويشير الكتاب إلى أن إرسال الكتاب لتحالف القوى، وهو ما لم يُعتد ذكره في الكتب السابقة، جاء بناء على كتاب آخر موجه من تحالف القوى الى مكتب رئيس الوزراء، بتاريخ 9 حزيران 2020.

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