القبض على (١٢) ارهابيا وضبط اكداس للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في الأنبار

2020/08/31 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على (١٢) ارهابيا وضبط اكداس للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في محافظة الأنبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه بمتابعة دقيقه ومستمرة لخلايا عصابات داعش الارهابي ضمن قاطع المسؤولية في محافظة الأنبار، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الانبار من القاء القبض على (١٢) ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار مطلوبين وفق احكام المادة ٤ /إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عملوا ضمن مايسمى ولاية الفلوجة وولاية الأنبار و ولاية الفرات اثناء سيطرت العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، وبصفة امنيين وعسكرين وادارين بعد ان تدربوا بمعسكرات داعش، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ونفذو العديد من العمليات الارهابية من استهداف الاجهزة الامنية وتفجيرالدور وقتل المواطنين، وبعد عمليات التحرير هربوا الى احدى دول الجوار والأن عاودوا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية".واضافت:" كما ضبط اكداس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية احتوت على (١٨)عبوة محلية الصنع و (٢١) قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم و(١٩) قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم و (٣) احزمة ناسفةو(٥كغم) بارود تفجير و صاروخين كاتيوشاو(٦) جليكانات مملوء بمادة C4 معدة للتفجير و(٣متر) فتيل تفجير وصاروخ راجمه و(٤)صواريخ RBG7 و بطاريتين ٩ فولت وصاعق رمانه و(٥١) قداحه وجهاز تفحير عن بعد وصاروخ مضاد للدروع وصاروخ اشخاص و(٦)حشوات دافعة ورمانه يدوية وقذيفة مدفع جهنمي و(٧٠) اطلاقة عتاد٢٣ و(٨٠) اطلاقة عتاد ١٤،٥ ملم وقذيفتين مدفع نمساوي وسبحتين تفجير، وقد تم أحاله الارهابيين الى القضاء بعد تصديق أقوالهم و رفع الاكداس بدون حادث يذكر"./انتهى7

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