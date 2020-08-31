/ نينا / تنشر ارقام هواتف شكاوى المولدات في محافظة بغداد

2020/08/31 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / خصصت محافظة بغداد ارقام هواتف لتلقي شكاوى عن المولدات العاملة ضمن الوحدات الادارية (الناحية و القائمقامية).وتنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، ادناه ارقام الهواتف:١-ناحية المنصور ‬ ‭‭0770 583 6609‬ / 07730212172٢_ ناحية التاجي الجديد 07700617562٣-ناحية النصر والسلام 07505547036 / 07822759370٤-ناحية اللطيفية 07709646507٥- ناحية المشاهدة 07712044470٦-ناحية الكرادة 07716669831٧-ناحية ابناء الرافدين ‭0773 622 4139٨-ناحية الرشيد 07812120044٩-ناحية شعلة الصدرين 07724493118١٠- ناحية بغداد الجديدة 07738118096١١-مدير ناحية الوحدة 0771383833١٢-الممثل القانوني لناحيةالوحدة 07904304953١٣-لجنة الطاقة ناحية الوحدة 07722865076١٤- مسؤول المولدات ابو غريب 07505651440١٥- ناحية فلسطين 07721034771١٦-قائمقامية الرصافة 07739269907١٧-ناحية سبع البور 07510797231١٨- ناحية اليوسفية 07804409596١٩- قائمقامية المدائن 07706209118٢٠- قائمقامية المحمودية 07711105277٢١- ناحية العبايجي 07819911003 / 07805604178 ودعت محافظة بغداد المواطنين الى الاتصال على ارقام الهواتف للابلاغ عن الشكاوى المتعلقة بعمل المولدات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ./انتهى5

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