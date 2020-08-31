2020/08/31 | 16:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة العراقية، الاثنين، عن إلقاء القبض على "اخطر عصابة" تنتحل صفة عسكرية في المحافظة....

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