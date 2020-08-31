2020/08/31 | 16:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 12 عنصراً من تنظيم "داعش" الارهابي وضبط أكداس للعتاد تحتوي على عبوات وأحزمة ناسفة و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن العراقي يعتقل 12 ارهابيا ويضبط أكداس للأسلحة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن العراقي يعتقل 12 ارهابيا ويضبط أكداس للأسلحة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).