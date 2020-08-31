2020/08/31 | 16:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى العراق الأربعاء المقبل وفق ما كشف مصادر حكومية عراقية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد لبنان.. ماكرون يزور العراق الأربعاء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد لبنان.. ماكرون يزور العراق الأربعاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).