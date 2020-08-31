2020/08/31 | 16:02 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من المتوقع أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى العراق الأربعاء المقبل وفق ما كشف مصادر حكومية عراقية....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد لبنان.. ماكرون يزور العراق الأربعاء
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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