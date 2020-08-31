ضبط ثلاثة صهاريج وعجلتين محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في ثلاث محافظات

2020/08/31 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن ضبط ثلاثة صهاريج وعجلتين محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط في محافظات بابل وكركوك وصلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “من خلال توجيهات المراجع حول مكافحة تهريب النفط ومشتقاته وللحد من هذه الظاهرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات شرطة الطاقة من ضبط ثلاثة صهاريج وعجلتين وإلقاء القبض على سائقيها”.

واضافت الوكالة، ان “الصهاريج والعجلات كانت محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في محافظات كركوك وصلاح الدين و بابل، حيث كانت نوع المخالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة المنتوج وتغير خط سير الحركة”، مشيرة الى انه “تم ضبط العجلات اصواليا مع سائقيها وتسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع مسؤولية كل محافظة“.

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