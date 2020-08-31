-إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية- - عبد السلام أديب

2020/08/31 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 - تحت هذا العنوان المقتبس من البيان الشيوعي لسنة 1848، شاركت الى جانب رفيقين آخران في الندوة الرقمية التي أعدها عدد من الرفاق الماركسيين اللينينيين خلال شهر غشت، بثلاث مواضيع، أخضعت للنقاش من طرف المشاركات والمشاركين.



2 - وقد عملت على تقديم الورقة التالية حول الصراع الطبقي في الظرفية التي يجتازها العالم والمغرب حاليا، وهي ظرفية أزمة اقتصادية واجتماعية مفرطة تتخللها إرادة هيمنية متزايدة ل ......





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