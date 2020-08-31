سياسي: الكاظمي سيستخدم فرار القوات الأمريكية كانجاز أمام الكتل السياسية

2020/08/31 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

حذر المحلل السياسي عباس العرداوي، الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيستخدم فرار القوات الأمريكية كانجاز أمام الكتل السياسية الرافضة لخطواته الأخيرة.

وقال العرداوي لـ /المعلومة /، إن “حكومة الكاظمي غير جادة بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية من البلاد”، لافتا إلى إن “الكاظمي سيستخدم فرار القوات الأمريكية من قاعدة التاجي والقواعد الأخرى التي تقع تحت مرمى نيران المقاومة الإسلامية كورقة انجاز أمام الكتل السياسية”.

وأضاف أن “القوات الأمريكية لم تنسحب من العراق إنما فرت من مواقع غير آمنة وتتعرض للاستهداف”، مبينا أن “الكتل السياسية الشيعية منها غير راضية عن أداء حكومة الكاظمي وعلى وجه الخصوص تسويف قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد”.

وبين النائب السابق محمد الصيهود، اول امس السبت، أن موقف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير واضح من قضية إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

واكد تحالف سائرون , الاثنين , ان مجلس النواب سيدعو أعضائه الى اول جلسة للفصل التشريعي الجديد الخميس او السبت المقبلين , مرجحا ان استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



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