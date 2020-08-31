موعد انطلاق الدوري الإيطالي

2020/08/31 | 16:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى سيبدأ في 19 سبتمبر المقبل.كما تم تحديد يوم 2 سبتمبر المقبل موعدا لقرعة جدول الدوري الإيطالي لموسم 2021/2020.واختتمت مباريات الدوري الإيطالي الموسم الماضي في الثاني من أغسطس الجاري بعد أن توقفت لنحو ثلاثة أشهر ما بين مارس ويونيو بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر للدوري الإيطالي لموسم 2020-2021 أن ينتهي يوم 23 من شهر مايو المقبل.ويتم افتتاح سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل.بينما يغلق الميركاتو يوم 5 من شهر أكتوبر المقبل مع الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني.وكان فريق يوفنتوس قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذ الموسم للمرة التاسعة على التوالي.وأنهى فريق إنتر ميلان في المركز الثاني خلف يوفنتوس برصيد 82 نقطة، وجاء أتلانتا في المركز الثالث برصيد 78 نقطة، فيما احتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 78.محمد المرسومي

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