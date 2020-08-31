التعليم: غداً استئناف مباشرة الهيئات التدريسية وتخويل الأقسام والكليات بزيادة نسبة الدوام

2020/08/31 | 16:12 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير التعليم والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، إستئناف مباشرة الهيئات التدريسية غداً الثلاثاء وتخويل مجالس الأقسام والكليات التوصية بزيادة نسبة الدوام.





وقال وزير التعليم في رسالته الى رؤساء الجامعات بحسب بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وما رافقها من تأخير طارئ وتغيير اضطراري في توقيتات المهام التدريسية من أجل الحفاظ على التحصيل المعرفي واستكمال المناهج والامتحانات بما يحقق متطلبات منح الشهادة للطلبة، وحرصا على سلامة الهيئات التدريسية وكفاءاتها التي مثلت الركيزة الأساس في التواصل مع الطلبة وتأكيدا على الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة نود أن نؤشر أهمية المعطيات الآتية:

1- استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 9 /2020 بالتزامن مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الأول والثاني في الدراسات العليا وبنسبة ٢5% عن كل يوم من الدوام الرسمي لإنجاز متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي ومتطلبات الدراسات الأولية والعليا.

2- تضطلع الأقسام والفروع العلمية بتنظيم الجداول الدراسية وإعلانها بمختلف الوسائل وفقاً للتقويم الجامعي والإعمامات الصادرة من حيث التوقيتات ومراعاة الجانب النظري والعملي في التعليم المدمج.

3 - لرئاسة الجامعة حسب توصية مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية زيادة نسبة الدوام بما يرونه مناسبا لتحقيق متطلبات العام الدراسي وبموافقة رئيس الجامعة.

4- الالتزام التام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للعمل بموجبها.

عمار المسعودي

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