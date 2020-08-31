منبع كراهية الخليجيين

2020/08/31 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أن تواردت أنباء الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، حتى تفجرت قريحة نضالية جماعية ما متمركزة في بلدان المشرق العربي، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، أتحفت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بكل أشكال المناهضة الثقافية والمناطقية والعرقية تجاه سكان الخليج العربي

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