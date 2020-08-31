كوشنر: شعبا الإمارات وإسرائيل يرغبان أيضا في السلام

2020/08/31 | 16:20 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار أبوظبي يوم الاثنين.تصوير: كريستوفر بايك - رويترز.أبوظبي (رويترز) - قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن السلام الذي أبرمه القادة الإماراتيون والإسرائيليون مرغوب فيه أيضا من شعبيهما.كما شكر كوشنر السعودية على موافقتها على مرور أول رحلة جوية إسرائيلية رسمية من تل أبيب إلى الإمارات في أجوائها.تغطية صحفية ليزا بارينجتون ودان وليامز - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

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