2020/08/31 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

وجّه وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب، اليوم الاثنين، رسالة بشأن مباشرة الهيئات التدريسية وزيادة نسبة الدوام للعام الدراسي الجديد.

وقال عبد الصاحب، في الرسالة التي تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيئات التدريسية ستستأنف مباشرتها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 9 /2020 بالتزامن مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الأول والثاني في الدراسات العليا وبنسبة 25 %؜ عن كل يوم من الدوام الرسمي لإنجاز متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي ومتطلبات الدراسات الأولية والعليا".

وأضاف، أن "الأقسام والفروع العلمية ستضطلع بتنظيم الجداول الدراسية وإعلانها بمختلف الوسائل وفقاً للتقويم الجامعي والإعمامات الصادرة من حيث التوقيتات ومراعاة الجانب النظري والعملي في التعليم المدمج".

وتابع أنه "لرئاسة الجامعة حسب توصية مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية زيادة نسبة الدوام بما يرونه مناسبا لتحقيق متطلبات العام الدراسي وبموافقة رئيس الجامعة"، مؤكدا "الالتزام التام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للعمل بموجبها."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم الثلاثاء المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم الثلاثاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).