2020/08/31 | 16:24 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 أغسطس 2020 | 04:22 مساءً | عدد القراءات : 3

وزارة التربية: لم نحدد شكل التعليم للعام الدراسي الجديد..



ستصدر قرارات قريبا

دعت وزارة التربية، الاثنين، الى اكمال اجراءات التسجيل للطلبة الجدد في الاول الابتدائي، فيما لم تحدد حتى الان شكل التعليم للعام الدراسي الجديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن “وزارة التربية اطلقت تسجيل التلاميذ الجدد في الاول الابتدائي والفحوصات الصحية ما قبل التسجيل في المراكز الصحية”.

واضاف انه “من المهم اكمال اولياء الامور لتسجيل ابنائهم مع امكانية تأجيل الفحص الطبي بعد التسجيل لضمان استمرار عملية التعليم في البلاد واكمال اجراءات التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة”.

واوضح فاروق ان “وزارة التربية لم تصدر حتى الان قرارها النهائي بشان شكل التعليم للعام الحالي الكتروني او التعليم الفعلي من خلال الحضور في المدارس”.

وافاد ان “وزارة التربية بصدد اطلاق جملة من القرارات تخص العام الدراسي الجديد وشكل التعليم فيه خلال الايام القليلة المقبلة” .

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