التعليم توجه رؤساء الجامعات بقرار يطبق غدا الثلاثاء

2020/08/31 | 16:26 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، الاثنين، الهيئات التدريسية بالمباشرة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وتخويل مجالس الأقسام والكليات التوصية بزيادة نسبة الدوام.

وقال عبدالصاحب، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (31 آب 2020)، انه "نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي 2019/ 2020 وما رافقها من تأخير طارئ وتغيير اضطراري في توقيتات المهام التدريسية من أجل الحفاظ على التحصيل المعرفي واستكمال المناهج والامتحانات بما يحقق متطلبات منح الشهادة لطلبتنا الأعزاء، وحرصا على سلامة الهيئات التدريسية وكفاءاتها التي مثلت الركيزة الأساس في التواصل مع الطلبة وتأكيدا على الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة نود أن نؤشر أهمية المعطيات الآتية:

- استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 9 /2020 بالتزامن مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الأول والثاني في الدراسات العليا وبنسبة 25٪ عن كل يوم من الدوام الرسمي لإنجاز متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي ومتطلبات الدراسات الأولية والعليا.

- تضطلع الأقسام والفروع العلمية بتنظيم الجداول الدراسية وإعلانها بمختلف الوسائل وفقا للتقويم الجامعي والإعمامات الصادرة من حيث التوقيتات ومراعاة الجانب النظري والعملي في التعليم المدمج.

- لرئاسة الجامعة حسب توصية مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية زيادة نسبة الدوام بما يرونه مناسبا لتحقيق متطلبات العام الدراسي وبموافقة رئيس الجامعة.

- الالتزام التام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للعمل بموجبها".

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