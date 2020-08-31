2020/08/31 | 16:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يتفقد مشروعين إستراتيجيين - صورة: KRG

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: إرساء بنية تحتية متينة وتطوير الطرق من مهامنا الرئيسية ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: إرساء بنية تحتية متينة وتطوير الطرق من مهامنا الرئيسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).