فيديو: فنانة شهيرة تهدد “بالانتحار أو الزواج”

2020/08/31 | 16:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

نشرت الفنانة السعودية وعد مقطع فيديو تهدد فيه متابعيها أنها ستنتحر أو ستتزوج والإبتعاد عنهم نهائياً، بسبب عدم سؤالهم عنها أثناء فترة إختفائها عن مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت وعد: “أولا السلام عليكم..



ليش ما بتسألون عني ..وأنا بقالي كثير مختفية ..وما بصور لكم أي شيء..



تبغون أتزوج وأسيبكم ..



لا انتحر عشان ما تسألون عليا ولا تهتمون بي”.

ولاقى الفيديو ردات فعل متناقضة من قبل المتابعين، إذ عبر البعض عن إشتياقهم لها، فيما إعتبر البعض أنها تمهّد لإعلان زواجها.

يذكر أن وعد عبّرت في وقت سابق عن غضبها الشديد، من شخص تقدّم لزواج منها بطريقة وصفتها بـ”المهينة”، بعد أن عايرها بلون بشرتها وعمرها، ظناً منه أنها ستوافق على الزواج منه، لأنه أفضل منها، وقد هاجمته وعد واصفة إياه بـ”المريض النفسي”.

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