القبض على أحد ارهابيي داعش في زمار شمال غرب الموصل

2020/08/31 | 16:33 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت قيادة شرطة نينوى القبض على متهم بالانتماء لتنظيم داعش في ناحية زمار شمال غرب الموصل.وقال قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" قوة مشتركة من مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية الامن الوطني والاستخبارات تمكنت من القاء القبض على احد عناصر داعش والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة / قاطع غرب نينوى ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل "لافتا الى ان "القوات الامنية اقدمت على تسليمه للقضاء العراقي "/انتهى

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