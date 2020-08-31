توران يطالب التعليم العالي بتضمين مظالم التركمان في منهج مادة حقوق الانسان

2020/08/31 | 16:33 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك / نينا/طالب نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب السابق حسن توران مجلسي النواب والوزراء بتوجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسحب كتابها حول تدريس مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية في الجامعات واعتماد آلية خاصة لتحديد مفردات تتطابق مع الدستور العراقي.وبيّن توران "إن من المعيب ان تعمم وزارة التعليم العالي كتابا لتحديد مفردات منهج حقوق الإنسان والاكتفاء بذكر مظالم ضد بعض المكونات وتجاهل مكونات أخرى"، مضيفا على الوزارة ان تدرك مدى الظلم والحيف الذي تعرض له أبناء المكون التركماني جراء سياسات النظام البعثي البائد".واوضح "ان النظام البائد صادر أراضي المكون التركماني وهدم القرى وقام بإعدام الشباب وزجهم في سجن أبو غريب بالاحكام الخاصة واستثنائهم من أي قرار عفو، ومنع قبولهم في الوزارات الحساسة كالخارجية"..كما ان أبناء المكون التركماني تعرضوا لحملات عديدة من المجازر والاستهداف لا سيما في الانتفاضة الشعبانية التي ثبتت في ديباجة الدستور العراقي بالإضافة إلى مظالم الاخوة المسيحيين والايزديين والفيليين والمكونات الأخرى./انتهى

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