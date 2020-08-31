2020/08/31 | 16:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منطق السلطة في بلداننا المنكوبة بالفشل والفساد لا يعرف غير الاستئثار بالحكم والتعامل بالحديد والنار ضد من يعارضه قولا أو فعلا، ومن ثم لا يمكن الجمع بين النقيضين: من جهة ادعاء أحزاب السلطة بأنها تسير على نهج ثورة الإمام الحسين وترفع شعاراتها بالإصلاح، في حين سياساتها في الحكم وممارستها للسلطة على نهج قتلة الحسين

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