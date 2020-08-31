2020/08/31 | 16:47 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل "الاتجاه": المراقبون يتوقعون مضي رئيس الوزراء اللبناني الجديد بتشكيل حكومته خلال مدة زمنية قصيرة

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