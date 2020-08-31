الامن النيابية تستبعد خروج القوات الاميركية من العراق قبل اقل من ثلاث سنوات

2020/08/31 | 16:47 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة استبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي ، اليوم الاثنين ، خروج القوات الاميركية من العراق قبل اقل من ثلاث سنوات.وقال عليوي إن العراق يتمتع بموقع ستراتيجي وجغرافي وهو مركز ثقل في الشرق الاوسط ومن المستحيل ان تغادره القوات الاميركية في وقت قريب.واضاف انه بعد قرار البرلمان فأن وجود …

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