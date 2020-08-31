المواطنون يتجمعون امام مقر قناة دجلة بعد اساءتها للشعائر الحسينية

2020/08/31 | 16:47 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه - متابعة تجمع المئات من المواطنين امام مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد التي يمتلكها النائب جمال الكربولي بسبب اساءتها الى الشعائر الإسلامية والحسينية وبثها حفلات طرب في ذكرى ليلة عاشوراء يوم استشهاد الامام الحسين "عليه السلام" وأهل بيته واصحابه الأطهار.وذكر مراسل الاتجاه ، ان المحتشدين طالبوا الجهات الحكومية والقضائية بمحاسبة المسؤولين على …

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