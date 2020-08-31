القناة الرياضية تحصل على حقوق نقل مباراة الكويت والسالمية

2020/08/31 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

حصلت القناة العراقية الرياضية على حقوق نقل مباراة فريقي الكويت والسالمية ضمن الأسبوع السابع عشر من الدوري الكويتي بكرة القدم

وستقوم القناة الرياضية بنقل المباراة في الساعة الثامنة والخمسين دقيقة من مساء اليوم.

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