2020/08/31 | 16:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تسيطر على خلاف عشائري أدى لمقتل واصابة ثلاثة اشخاص) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تسيطر على خلاف عشائري أدى لمقتل واصابة ثلاثة اشخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).