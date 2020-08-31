مفوضية حقوق الأنسان: قاعدة بياناتنا سجلت 8627 حالة اختفاء منذ 2017 فقط

2020/08/31 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

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كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان انس العزاوي، عن وصول الادعاءات بالإخفاء القسري الى أكثر من ثمانية آلاف وستمئة حالة، وذلك بموجب قاعدة البيانات لدى المفوضية خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، فيما دعا خلال حديثه للتغير دعا الحكومة الى تنفيذ التزاماتها التي تبنتها في برنامجها الحكومي لكشف مصير المغيبين ومحاسبة خاطفيهم.

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