نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

2020/08/31 | 16:53 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه حسم نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مصيره بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني (1-0) في المباراة النهائية.وقال نيمار في العدد الجديد لمجلة ناديه "أنا باقٍ مع بي إس جي في الموسم الجديد".وأضاف النجم البرازيلي "لدي طموح في الوصول لنهائي دوري الأبطال مجددا، …

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