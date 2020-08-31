انطلاق جمع التوقيعات للإطاحة ببارتوميو

2020/08/31 | 16:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]توجّه مقترحو سحب الثقة من رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ومجلس إدارته، اليوم الاثنين، إلى النادي بحثا عن الحصول على 16 ألفا و520 توقيعا (15% من الناخبين)، للتمكن من إجراء استفتاء على رحيل مجلس الإدارة الحالي.

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