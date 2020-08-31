لجنة حماية الصحفيين (CPJ ) تدعو للكشف عن مصير 20 صحفيا مختفيا في العراق وسوريا

2020/08/31 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت لجنة حماية الصحفيين في الشرق الاوسط (CPJ)، الاثنين، ان ما لا يقل عن 20 صحفيا في سوريا والعراق، لا يعرف مصيرهم إثر اشتعال الازمات الداخلية لهذين البلدين.

وقالت اللجنة في بيان، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (31 اب 2020)، ان "عائلات الصحفيين والمختفين مستمرون بالبحث منذ سنوات عن المعلومات التي قد تدلهم عن مصير واماكن ابنائهم، لكن بدون جدوى".

واضاف البيان ان "عائلات الصحفيين المختفين لهم الحق في معرفة مصير ابنائهم، وعلى الجهات المعنية ان تحقق بشكل دقيق، وتقدم كل المعلومات عن مصير المختفين من الصحفيين، من اجل عودتهم بسلام الى عوائلهم".

واكدت لجنة حماية الصحفيين انه "في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نشدد بأسم عائلات المختفين؛ انهم غير منسين".

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