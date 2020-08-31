اتحاد الكرة يجدد عقد كاتانيتش مع المنتخب الوطني

2020/08/31 | 17:01 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه توصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب أسود الرافدين، لعام آخر.وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد "تم الاجتماع مع وكيل كاتانيتش، بهروز دزهبود، في أربيل، من أجل بحث تجديد عقد المدرب، والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود".وأضاف "جرى الاتفاق على …

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