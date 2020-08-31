2020/08/31 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

عمر شاب يقيم في مدينة دهوك وملامحه تشبه الى حد كبير نجم كرة القدم الارجنتيني ونادي برشلونة الاسباني، ليونيل ميسي.

يعمل عمر في بيع السجائر في اسواق المدينة وقد انتشرت له مقاطع فيديو عديدة على وسائل التواصل الإجتماعي نتيجة الشبه الذي يجمعه بميسي.

وينقل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إن نتائج مباريات برشلونة تؤثر على ايراد عمر المالي سلبا وإيجابا.

ويقول عمر، إن "الناس تقبل على شراء السجائر مني حين يفوز ناديهم المفضل برشلونة، وحين يخسر النادي فان مبيعاتي تكون قليلة جدا".

ويضيف: "في آخر مباراة خسرت برشلونة بـ 8 أهداف ولم استطع ان اصمد في السوق أكثر من ساعة نتيجة التعليقات الساخرة".

وعمر البالغ من العمر 36 عاما يعيش وحيدا منذ 27 عاما عاش 20 عاما منها في الموصل ويقيم منذ 7 اعوام في فندق بمدينة دهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصورة.. “ميسي” يبيع السجائر في دهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصورة.. “ميسي” يبيع السجائر في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).