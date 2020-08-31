قائممقام سنجار: القضاء يشهد عمليات مستمرة لخطف الأطفال والنساء.. حان وقت التدخل

2020/08/31 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال قائممقام سنجار في محافظة نينوى، محما خليل، إن القضاء يشهد وضعا مزريا وعزوفا عن العودة من قبل النازحين، فيما تطال نساء واطفال المكون الايزيدي عمليات الخطف.

وذمر محما خليل، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "سنجار يعاني معاناة كبيرة ويشهد وضعا مزريا وعفزوفا لعودة النازحين وسط عمليات اختطاف تطال اطفال ونساد وافراد من المكون الايزيدي، وقد طالبنا الحكومة المركزية والمحلية في محافظة نينوى لايجاد حل لمشكلة سنجار".

وأضاف خليل، أن "حزب العمال الكردستاني يتواجد ببعض مناطق القضاء ومحيطه رغم وجود القوات العراقية، وقد ناشدنا القوات العراقية لفرض القانون".

وأكمل: "شكرنا حزب العمال في السنوات السابقة على دعم المكون الايزيدي في سنجار ابان سيطرة داعش على المناطق، ولكن حان الآن ترك القضاء لابناءه".

وكان خليل، قد صرح يوم السبت (29 آب 2020)، بأن تواجد حزب العمال في سنجار، يؤدي الى شرخ كبير في المجتمع السنجاري ويقف حائلا امام ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مكوناته، فضلا عن كونه يقف حائلا امام عودة النازحين واعمار مدنهم.

واضاف، في بيان له انه "رغم مناشداتنا المباشرة للمسؤولين الرفيعين في الدولة العراقية الذين زاروا سنجار في السابق، متمثلين برئيس اركان الجيش (وزير الداخلية الحالي)، ومستشار الامن الوطني السابق، وقيادات عسكرية رفيعة، بالنظر الى وضع سنجار، وانهاء ممارسات حزب العمال الكردستاني، الا انه لم يتخذ اي اجراء بحق هذا الحزب، الذي يعطي معلومات مغلوطة لهذه القيادات".

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