2020/08/31 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك / نينا/بحث رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي, مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا , والفريق الركن سعد حربيه قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة ومدير الأمن الوطني في كركوك , وقاده امنيين وضباط الأوضاع في المحافظة وتعزيز العمل الأمني المشترك .جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك .وقال هنالك فقاعات للارهاب هنا وهناك ويجري معالجتها امنيا ..



مؤكدا ان كركوك محافظة للتعايش والخير والاستقرار وهي عراق مصغر يجمع الاطياف العراقية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الغني الأسدي يبحث الأوضاع في كركوك وتعزيز العمل الأمني المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الغني الأسدي يبحث الأوضاع في كركوك وتعزيز العمل الأمني المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).