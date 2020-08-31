المرور تحتجز أكثر من( 16)الف مركبة مخالفة لحظر التجوال

2020/08/31 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت مديرية المرور العامة عن موقف ضبط المخالفات وحظر التجوال في بغداد والمحافظات من بداية الحظر في 17 اذار الماضي ولغاية يوم الاحد الموافق 30 اب الحالي.



وبينت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مفارزها ودورياتها قامت بحجز 16539 مركبة، و 17847 دراجة مخالفة، وفرض 708113 غرامة على سائقين لمخالفتهم قرارات خلية الازمة وحظر التجوال".



واضافت المديرية ان موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات ليوم الاحد 30 اب الحالي تضمن حجز 657 مركبة و 169 دراجة نارية مخالفة وفرض 5170 غرامة./انتهى7

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