قائد عمليات البصرة : الإنتشار الأمني في مركز المحافظة أعطى نتائج إيجابية خلال العشرة الأولى من شهر محرم

2020/08/31 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف " ان الإنتشار الأمني في مركز محافظة البصرة أعطى نتائج إيجابية خلال العشرة الأولى من شهر محرم الحرام .وقال مدنف في تصريح صحفي " ان قيادة العمليات قطعت شوطا كبيرا في إنهاء وحل النزاعات العشائرية بعد جهود كبيرة بين القيادة وأبناء المحافظة .



داعيا الى الابتعاد عن لغة التهديد والوعيد واستخدام السلاح ويجب تحكيم لغة القانون ليكون الفيصل والحل في جميع القضايا الجنائية بما فيها النزاعات العشائرية .وشدد " على حصر السلاح بيد الدولة " مؤكدا " انه واجب وطني على القوات الأمنية تنفيذه " .مشيدا بتعاون المواطن البصري مع القوات الأمنية في تنفيذ الأوامر القضائية ومطاردة المطلوبين للقضاء ./انتهى

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