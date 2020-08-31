سائرون تتهم الحكومة بـ “إهانة” المتظاهرين السلميين والسكوت على الممارسات غير السلمية

2020/08/31 | 17:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص ..

اتهم النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاثنين، الحكومة بالسكوت على التظاهرات غير السلمية وقمع المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين.

وقال العكيلي لـ /المعلومة / إن “الحكومة لم تتعامل بشكل منصف مع التظاهرات السلمية التي تضم أعداد هائلة من الخريجين الذين يطالبون بتوفير فرص العمل”، معتبرا أن “الاعتداء عليهم واغفال مطالبهم هو مخالفة واضحة”.

وأضاف، أن “بعض المناطق تشهد تظاهرات غير سلمية الا أن الحكومة سكتت عنها ولم تتخذ اي اجراء بحقهم”، داعيا الحكومة الى “استيعاب المتظاهرين السلميين وليس اهانتهم او ضربهم”.



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