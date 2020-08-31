2020/08/31 | 17:12 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الاتجاه" تعرض صوراً مباشرة للاحتجاجات أمام قناة الكربولي لتعمدها الإساءة للشعائر الحسينية مراسل "الاتجاه": تصاعد حدة الغضب الشعبي تجاه إساءة قناة الكربولي للشعائر الحسينية

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