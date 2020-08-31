دبلوماسيون: نجاح الزيارات بين العراق وبقية البلدان يكمن بما يطبق على أرض الواقع

2020/08/31 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى دبلوماسيون وخبراء في العلاقات الدولية أن نجاح الزيارات بين العراق وبقية البلدان يكمن بما يطبق على ارض الواقع.

وقال الخبراء إن الانفتاح الذي حصل في الحكومة الجديدة، أكثر تطورا من الحكومة السابقة، مبينين أن الزيارات المتكررة التي جرت في الآونة الأخيرة وكانت آخرها زيارة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية إلى بغداد، والزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الفرنسي، فضلا عن زيارة الكاظمي المؤجلة إلى السعودية، والتي لا يمكن الحكم على نجاحها مالم يكن هناك شيئا ملموسا على ارض الواقع، وهذا ما تتوقعه الأوساط السياسية من حراك دبلوماسي بداية أيلول.

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