هبوط أول طائرة إسرائيلية في أبو ظبي

2020/08/31 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبطت أول طائرة إسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ناقلة وفداً أميركياً إسرائيلياً مشتركاً، ورافعة أعلام الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، في طريق نحو توضيح العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وضم الوفد الذي أقلته الطائرة عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، وكذلك مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط والأمن القومي الأمريكي، في حين ترأس وزير الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الوفد الإماراتي الذي استقبل الوفد الأميركي الإسرائيلي.

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