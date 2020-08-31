بالارقام : “معدلات مرتفعة”… ثورة للاصابات والوفيات بكورونا في كردستان

2020/08/31 | 17:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، الاثنين، تسجيل 591 إصابة و25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان ان”الإصابات الجديدة بالفيروس توزعت كما يلي: 169 في أربيل، 115 في السليمانية، 34 في كرميان، 243 في دهوك، 30 في حلبجة”.واضافت، انها”سجلت 370 حالة شفاء متوزعة كما يلي: 255 في أربيل، 52 في السليمانية، 43 في كرميان، 20 في حلبجة، كما سجلت 25 حالة وفاة 9 منها في أربيل، 12 في السليمانية، 1 في رابرين، 3 في دهوك”.واشارت الى، ان”وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 28752 منها شفاء 18049 حالة ووفاة 1074 شخصاً”.

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