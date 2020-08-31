أزمة الجمود السلفي

2020/08/31 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرّر الحويني ـ لتهوين الخطورة في كلامه عن الجهاد والسبي ـ أنه لا يدعو الآن لـ"جهاد الطلب"؛ لضعف المسلمين في الوقت الراهن.وتَنبّه لقوله: "الآن"؛ ولتعليل عدم دعوته للهجوم على الآخرين واسترقاقهم الآن بـ"ضعف المسلمين".بمعنى، أن المانع من تطبيق كل التنظير البشع الذي قال به ليس إلا حالة الضعف/ عدم الاستطاعة

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