سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات مع تركيا إلى تشرين الأول

2020/08/31 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا لغاية اليوم الأول من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب بيان مقتضب للسلطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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