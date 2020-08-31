2020/08/31 | 17:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الاتجاه" تعرض صوراً مباشرة للاحتجاجات أمام قناة الكربولي لتعمدها الإساءة للشعائر الحسينية مراسل "الاتجاه": تصاعد حدة الغضب الشعبي تجاه إساءة قناة الكربولي للشعائر الحسينية مراسل "الاتجاه": المحتجون يطالبون الحكومة بغلق جميع مقرات ومكاتب قناة الكربولي في العراق مراسل "الاتجاه": المحتجون يصفون موقف هيئة الإعلام والاتصالات إزاء إساءة قناة الكربولي بالضعيف مراسل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل "الاتجاه": توافد المزيد من المواطنين أمام مقر قناة الكربولي للمشاركة في الاحتجاجات على الإساءة للشعائر الحسينية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل "الاتجاه": توافد المزيد من المواطنين أمام مقر قناة الكربولي للمشاركة في الاحتجاجات على الإساءة للشعائر الحسينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).