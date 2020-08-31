تركيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الاول من تشرين الاول المقبل

2020/08/31 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، عن تمديد سلطة الطيران المدني التركية تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية الاول من تشرين الاول المقبل.

وقال إعلام سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 2020/10/1″.

واكد البيان، أنه “فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين”.

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