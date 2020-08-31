العراق.. الشرطة تتدخل لفض نزاع عشائري أوقع ضحايا

2020/08/31 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، الاثنين، وفاة شخص وجرح إثنين آخرين بسبب خلاف عشائري في منطقة السياحي التابعة لقضاء الجدول الغربي.

وقال اعلام المديرية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (31 آب 2020)، انه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء والمنشآت، اللواء، أحمد علي زويني، تمكنت مفارز الشرطة من السيطرة على نزاع عشائري حصل في منطقة السياحي التابعة لقضاء الجدول الغربي".

وأضاف البيان، "وقد تمكنت مفارز شرطة كربلاء والمنشآت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث بغية عدم تجدد النزاعات والقبض على اي شخص يخالف القانون، فيما أدى الخلاف العشائري الذي حصل الى وفاة شخص وجرح شخصين آخرين".

وتابع، ان "قيادة شرطة كربلاء والمنشآت تستمر بواجباتها الأمنية في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المواطنين وفرض القانون على الجميع" .

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